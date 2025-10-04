【J1第33節】(ベススタ)福岡 1-0(前半0-0)横浜FC<得点者>[福]湯澤聖人(51分)<警告>[横]ジョアン・パウロ(60分)観衆:9,076人主審:須谷雄三├意外なセットプレーから決勝弾! 福岡が降格圏の横浜FCに完封勝利&連敗を5でストップ└「かわいい」「女神降臨」「ナイスおへそー」横浜FC応援の美女のアウェー前乗りが話題に