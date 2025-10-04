ジュビロ磐田は4日、FWポラメート・アーウィライがAFCアジアカップ2027予選に臨むタイ代表メンバーに選出されていたが、コンディション不良で参加を辞退することになったと発表した。同選手は6月にムアントン・ユナイテッド(タイ1部)から期限付き移籍で加入。ここまで公式戦での出場はない。