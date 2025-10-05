【J3第30節】(沖縄県陸)琉球 0-2(前半0-1)奈良<得点者>[奈]神垣陸(31分)、百田真登(64分)<警告>[奈]吉村弦(16分)、中島賢星(58分)、小田切道治(90分+5)観衆:2,017人主審:安川公規