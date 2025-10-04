ベガルタ仙台のクラブマスコットであるベガッ太が4日、自身のX(旧ツイッター/@vegatta_0502)でシュナイダー潤之介氏との2ショットを公開した。シュナイダー氏は現役時代に仙台を含む複数クラブでプレー。AC長野パルセイロのGKコーチを務めていた昨年11月、前立腺がん(ステージ4)の治療に専念するため、チームを離脱することが発表された。仙台は昨年12月にシュナイダー氏のサポートを目的として「梁勇基引退試合 presented b