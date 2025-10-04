【J3第30節】(白波スタ)鹿児島 0-3(前半0-2)栃木C<得点者>[栃]森俊貴(1分)、バスケス・バイロン(44分)、田中パウロ淳一(67分)<警告>[栃]佐藤喜生(15分)、バスケス・バイロン(51分)主審:堀善仁