【J1第33節】(三協F柏)柏 1-0(前半1-0)横浜FM<得点者>[柏]小泉佳穂(41分)<警告>[柏]仲間隼斗(45分+3)観衆:13,884人主審:高崎航地├柏が優勝争いにとどまる5試合ぶり勝ち点3! 対横浜FMの公式戦でシーズン4連勝達成!!├ジャイキリ弾を見舞った東洋大DF山之内佑成、柏で待望Jデビュー「長所であるフィジカルを活かしていい影響を出せた」└太陽王を照らすニューヒロイン登場…日向坂46メンバーに称賛続々「可愛すぎしんど