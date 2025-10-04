[10.4 J1第33節 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]4日に行われたJ1第33節、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦。MF小泉佳穂のゴールで柏が先制すると、これが決勝点となり、柏が勝利。ルヴァン杯を含めた今シーズンの横浜FM戦は4連勝を達成した。4戦連続の引き分け4位に後退した柏(勝ち点57)は、前節・川崎F戦(△4-4)の先発と同じ11人で横浜FM戦に臨む。チーム2点目をあげたDFジエゴが引き続き右WBへ。2