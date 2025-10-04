[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]J1リーグは4日、第33節を各地で行い、浦和レッズがヴィッセル神戸を1-0で破った。浦和は一度も勝利のなかった9月を経て、10月初陣で公式戦7試合ぶりの白星。FWイサーク・キーセ・テリンのJ1初ゴールが決勝点となった。一方、2位の神戸は次節で勝ち点4差の首位・鹿島との天王山を控えている中、3連覇に向けて痛い足踏みとなった。試合前時点で8位の浦和と2位の神戸との上位対決。ホームの浦