9月29日～10月3日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 富山第一銀東Ｐ 26/ 3 92001470059.8 9/29 インフロニア東Ｐ 26/ 3514007580047.5 9/30 テクノ菱和東Ｓ 26/ 3104001320026.9 9/30