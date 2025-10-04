「楽天３−２西武」（４日、楽天モバイルパーク）涙の引退セレモニーを終えた、楽天の岡島豪郎外野手が今後の野望を明かした。今年の５月、６月から悩み始めたという現役引退。家族に相談すると、子どもたちとのやりとりを思い返し、「上の子はやっぱりちょっと理解しているし、寂しそうでした。下の子は『やった。パパこれからおうちいるの？』という感じで。本当にこれから少しでも遊んであげられるようにしたいです」と笑