“生意気な新星”から貫禄ある王者へ――。無敗街道を突き進む“筋肉バービー人形”の完成された肉体に、ファンからは「完璧な肉体」「素晴らしい腹筋」と称賛の声が相次いでいる。【画像】まさに“リアル筋肉バービー”美女レスラーの肉体美WWE女子王者ティファニー・ストラットンが、Xに投稿した一枚の写真がファンの熱狂を呼んだ。「女子王者対決」を目前に控え、鍛え上げた肉体を堂々と披露し、その存在感を誇示している。