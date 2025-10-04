警視庁四谷署は４日、アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者（２９）（東京都新宿区）を公然わいせつ容疑で逮捕した。同署幹部によると、草間容疑者は４日午前５時４０分頃、新宿区新宿の雑居ビル１階の出入り口付近で、下半身を露出した疑い。当時、酒に酔っていたとみられる。目撃した通行人の３０歳代男性が１１０番し、駆けつけた同署員が取り押さえた。所属事務所の「ＳＴＡＲＴ