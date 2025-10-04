守備練習に励む横浜ＤｅＮＡの選手たち＝４日、横浜横浜ＤｅＮＡは４日、横浜スタジアムで全体練習を行い、約１時間半にわたりフリー打撃などで汗を流した。 ９月２６日の巨人戦で先発し、上半身の違和感のため六回途中で緊急降板した東は、軽めのランニングなどで調整した。１１日に開幕するクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージでの登板を目指し、本格的に投球練習を再開する時期を見定めているとい