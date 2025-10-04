シユイが、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマに起用されている新曲「インフェリア」を配信リリースした。あわせて、同曲のミュージックビデオも公開されている。アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は鳳ナナによる同名小説（アルファポリス刊）を原作としたアニメ化作品。原作はほおのきソラによりコミカライズ化もされており、シリーズ累計発行部数は187万部