#Mooove!の姫野ひなのが、9月29日発売の「グラビアザテレビジョン」（KADOKAWA）の裏表紙に登場。アザーカットが5枚公開された。 #Mooove!「グラビアザテレビジョン」 #Mooove!「グラビアザテレビジョン」 姫野ひなのは、アイドルグループ「#Mooove!」のリーダーで担当カラーは青色。自身のTikTokフォロワーは77万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。 グループとしては、昨年開催された「TOKY