Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規が４日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、この日予定していた同アカウントでのライブ配信の中止を発表した。正門は３日にインスタグラムのアカウントを開設。この日は午後８時からライブ配信を実施することを事前に予告していたが、開始約１時間の午後７時頃に急きょ中止することを発表した。正門は「２０時から予定しておりましたインスタライブですが、今日は中止させてください。