名古屋D―北海道第2クオーター、ボールを奪われる北海道・富永（左）＝IGアリーナバスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は4日、名古屋市のIGアリーナなどで行われ、日本代表シューター富永が加入した北海道は今季初戦で名古屋Dに56―68で敗れ、黒星スタートとなった。B1初昇格のA千葉は長崎に97―94で競り勝った。三遠は大阪を95―85で退けた。千葉JはFE名古屋に82―79で勝ち、琉球は横浜BCに75―77で敗れた。名古屋市の