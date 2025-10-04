第2日、男子SPで演技する友野一希＝京都アイスアリーナフィギュアスケートの近畿選手権第2日は4日、木下アカデミー京都アイスアリーナで行われ、男子のショートプログラム（SP）は友野一希（第一住建グループ）が81.51点で首位に立った。片伊勢武アミン（関大）が67.17点で2位。女子SPは三宅咲綺が1位の68.56点をマークし三原舞依（以上シスメックス）が65.60点で2位。吉田陽菜（木下アカデミー）は4位だった。ジュニア女子