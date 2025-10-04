［J2第32節］千葉 ０−２ 長崎／10月４日／フクダ電子アリーナ自動昇格圏に肉薄する３位の千葉にとってホームで迎えた、２位の長崎との大一番。スタンドには大観衆が詰めかけ、選手たちも今季最高潮とも言えそうなモチベーションで試合に臨んだ。序盤からインテンシティ高く相手を押し込み、攻撃時は４−４−２のサイドハーフ、イサカ・ゼイン、椿直起も高い位置をキープしながら４トップのような形で押し込んでいく。ボールを