「小さな魔法使い」の異名で親しまれた元アルゼンチン代表MFフアン・セバスティアン・ベロン氏。現役時代はエストゥディアンテスやラツィオ、インテルなどで活躍し、数々のタイトルを獲得。アルゼンチン代表としても1998年フランスワールドカップと、2002年日韓ワールドカップに出場した。引退後、2014年に古巣エストゥディアンテスの会長に就任。2016年12月から18カ月の契約でコパ・リベルタトーレスに出場する古巣クラブで現役復