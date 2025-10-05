『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランドが偽装弁護士を演じる新作映画『ザ・パートナー』監督に、「オザークへようこそ」（2017-2022）ジェイソン・ベイトマンが就任したことが分かった。米が伝えた。 ホランドが製作を務め、主演交渉中となっている企画。原作は『評決のとき』など法廷もので著名なジョン・グリジャムによる1997年刊行の小説『パートナー』（新潮文庫刊）だ。