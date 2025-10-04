◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）楽天・三木肇監督が今季限りでの現役引退を表明し、試合後に引退セレモニーを開催した岡島豪郎外野手にねぎらいの言葉をかけた。「できる限りのはなむけというか、花を添えられるように」と試合に臨み、８回は代打起用した岡島の中前安打から勝ち越して３連勝。「彼にとって思い出に残る試合にできたんじゃないかなと思います」と振り返り、「本当にありがとうと、お疲れさま