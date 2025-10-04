サッチャー元英首相＝1982年9月、東京・内幸町の日本記者クラブ世界では女性の政治指導者が増えている。米調査機関ピュー・リサーチ・センターによると、国連加盟国193カ国のうち、これまでに女性が政府のトップを務めたことがある国は60カ国で、3割を超える。欧州やアジアのほか、南米や中東、アフリカでも女性首脳が誕生している。同センターによると、女性が首脳職に就いたのは1960年の英連邦自治領セイロン（現スリランカ