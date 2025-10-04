3人組フォークグループ、シグナルのボーカル兼リードギター住出勝則(69）が4日、埼玉・南浦和のライブハウス宮内家で「デビュー50周年ひとりシグナルライブ」を開催した。シグナルは、75年9月にヒット曲「20歳のめぐり逢い」でデビューした。叙情派グループとして活躍し、83年に解散した。その後、住出はソロギタリストとして世界で活動する傍ら、「ひとりシグナル」としてライブを続けてきた。この日は2部構成で、「20歳−」は