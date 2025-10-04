自民党総裁選が4日に行われ、決選投票の末、高市早苗氏が女性初の党の総裁に選ばれました。 【写真を見る】自民党総裁選挙で高市早苗氏が女性初の総裁にカギを握る“党員票”の得票数は愛知・岐阜・三重いずれもトップ 5人が立候補した今回の自民党総裁選は、党員・党友の295票と国会議員の295票の590票で争われ、4日に党本部で行われた1回目の投票では、どの候補も過半数を獲得できず、決選投票の末、高市早苗氏が女性初とな