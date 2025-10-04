クラブ創設30周年を迎えたJ1アビスパ福岡が4日、ベスト電器スタジアム（福岡市）での横浜FC戦前に記念イベントとしてOB戦を行った。元日本代表の三浦泰年さんや小島伸幸さん、1998年の川崎とのJ1参入決定戦で伝説のゴールを決めた山下芳輝さんら約30人のOBが集まり「TEAMNAVY」と「TEAMAVISPA」に分かれて対戦した。先制ゴールを決めたのは2008〜10年に在籍し、「ジャンボ」の愛称で親しまれた大久保哲哉さん。石津大介