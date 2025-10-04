ボートレース蒲郡のG1「オールジャパン竹島特別」が5日、開幕する。4日は前検が行われた。田村隆信（47＝徳島）が引いた27号機は、初下ろしシリーズで前原大道が予選4位通過→優出5着と上々の滑り出し。直前の岩井繁は予選落ち。そこから約2カ月間のブランクがある。「ペラはそのまま行ったけど、岩井さんがピット離れ仕様を狙っていたんじゃないかってくらいひねってあった。その分なのか、下がりましたね」と第一印象はい