お笑いタレントの今田耕司（59）が4日、TBS「オールスター感謝祭’25秋」にMCとして出演。「結婚相手は誰?」というクイズが出題され、その答えにネット上は騒然となった。「結婚相手は誰?」という問題。今田のイラストが「お相手は…父上空中」と示し、4択の解答欄には「1松本若菜」「2夏帆」「3波瑠」「4森香澄」が並んだ。ヒントは「父」の上「空」の中。正解は「3波瑠」で、父と空の漢字の中に「ハル」が潜んで