「ウェイキーカップ・Ｇ１」（４日、多摩川）日本一の静水面で圧巻のレースを披露した。２号艇の菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が大外から豪快にまくって１着。通算３５回目、Ｇ１は２回目の優勝を飾った。２着は地元の４号艇・大池佑来（東京）。３着には１号艇・永井彪也（東京）が入り、３連単は４３４０円となった衝撃的なパフォーマンスで絶叫の渦に巻き込んだ。進入はＳ展示とは異なり１３・４５６２。チルト