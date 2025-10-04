TOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送のラジオ番組「目覚めの時間〜ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ」。ヨガ・瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークをはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川圭子が、アシスタントの林勇太とともにより豊かに生きるための知恵や考え方を伝える番組です。今回の放送では、日本とインドの先祖供養の違いについて語りま