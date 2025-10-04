ボートレース蒲郡のG1「オールジャパン竹島特別」が5日、開幕する。4日は前検が行われた。新エンジン2場所目の7月31日〜8月5日、名鉄バス杯争奪戦にも参加していた太田和美（52＝大阪）は「このエンジンに関しての予備知識はある」と調整面では有利な立場。今回の相棒は60号機。練習後は「他との比較は分からないけど、回転がしっかり上がっていたし前回よりもいいと思う」と高評価。前回の62号機はチルトを工夫しながら足重