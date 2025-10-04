将棋の第47期女流王将戦3番勝負の第1局が4日、宮崎県都城市で指され、挑戦者で後手の中七海女流三段（27）が150手で西山朋佳女流王将（30）を破り、先勝した。中女流三段はタイトル初獲得を目指し、西山女流王将は4連覇が懸かる。第2局は14日に東京都渋谷区の将棋会館で行われる。