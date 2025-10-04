西武は4日、西口文也監督（53）が来季も指揮を執ると発表した。今季最終戦となった楽天モバイルパーク宮城での楽天戦後に続投を要請し、監督が受諾した。来季が就任2年目となる。チームは今季63勝77敗3分けで5位だった。西口監督は「得点という部分であと一本が出ないのが課題。野手にはこの秋にフィジカル面をしっかりやってもらう」と意気込んだ。