青森県田舎館村できょう未明散歩中の70代の男性がクマに襲われ、背中や首に軽いけがをしました。午前4時半ごろ、田舎館村の70代の男性から「1人で散歩していた時、後ろからクマに襲われた」と通報がありました。警察によりますと男性が国道沿いの田んぼを散歩していたところをクマに襲われ、男性が振り払うとクマは逃げて行ったということです。男性は背中と首に引っかかれたような傷があり、軽傷です。現場は山から離れた田園地帯