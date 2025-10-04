1年半ぶりの登場となった入来茉里。この期間に心境の変化があったようだ。「この1年半でNHKの教育番組だったり、趣味の競馬や麻雀の番組に出演させていただきました。自分らしさが仕事に繋がるというのを経験したことで、以前よりも自分自身を受け入れられるようになりました。理想の自分になることと、自分らしくいることってちょっと違うじゃないですか。もちろん理想への憧れはありますけど、結果的に素の自分でいられたほう