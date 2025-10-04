Jリーグは10月４日、J２第32節の５試合を各地で開催した。３位・千葉と２位・長崎の上位対決は、２−０で長崎が快勝。エジガル・ジュニオと松本天夢のゴールで勝利し、暫定首位に浮上した。６位の大宮は、４位の仙台を２−１で撃破。カプリーニと福井啓太がネットを揺らし、２連勝を飾った。安間貴義新監督の初陣となった磐田は、川合徳孟の得点で甲府を１−０撃破。３試合ぶりの白星となった。また、山形は２−１で札幌