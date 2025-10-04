今月11日から始まる「全国地域安全運動」を前に東京・江東区で警視庁の防犯イベントが開かれ、特殊詐欺への注意が呼びかけられました。イベントには元プロレスラーの武藤敬司さんも一日署長として参加しました。元プロレスラー・武藤敬司さんら「犯罪を根絶するぞ」きょう（4日）、元プロレスラーの武藤敬司さんは警視庁城東署の一日署長を務め、地元の住民ら参加者と一緒に全国的に被害が相次ぐ、警察官を騙る特殊詐欺などの特徴