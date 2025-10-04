自転車BMXフリースタイル・パークの全日本選手権は4日、岡山市烏城公園岡山城下の段でエリートクラスの予選が行われ、男子は7連覇を狙う中村輪夢（ウイングアーク1st）が82.30点の首位で5日の決勝に進んだ。小沢楓（岐阜第一高）が67.60点の2位、松本翔海（福岡・柳川高）が60.60点の3位で勝ち上がった。女子は2連覇が懸かる小沢美晴（N高）が72.60点のトップで決勝進出。吉田実央が63.90点の2位、山本結花が53.50点の3位で通