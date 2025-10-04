【立花学園−法政二】１回法政二２死一塁。榑松が先制２ランを放つ＝サーティーフォー保土ケ谷県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は４日、サーティーフォー保土ケ谷球場で準決勝が行われ、法政二が立花学園を３―２で下し、３３年ぶりに決勝進出を果たし、６度目の秋季関東大会（１８日から山梨県）の出場権も獲得した。第２試合の横浜―東海大相模は悪天候のため、継続試合となった。法政二は初回に榑