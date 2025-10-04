高品質なウイスキーで人気の「バスカーハイボール」と、同じアイリッシュウイスキーのハイボール缶「イーガンズ」をフードアナリスト・中山秀明さんがが飲み比べ！ 正統派ながら甘香ばしさが魅力のバスカーと、クリーミーで甘やかなイーガンズ。それぞれの個性や、最高のペアリングを徹底解説します。 バスカーハイボールアルコール成分：8％原材料：アイリッシュウイスキー（モルト、グレーン） ／ 炭酸※ローソン限定