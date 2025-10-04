【モデルプレス＝2025/10/04】Snow Manが出演する「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」（毎話16時25分〜／日本テレビ※関東ローカル）のEpisode7が、5日に放送される。【写真】Snow Man深澤、大学の同級生俳優◆深澤辰哉＆宮舘涼太、群馬旅へ今回は、 深澤辰哉と宮舘涼太、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が群馬を巡る旅。旅の始まりは、日本で2番目に標高が高いと言われる榛名湖。手漕ぎボートに揺られ