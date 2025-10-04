【モデルプレス＝2025/10/04】タレントの辻希美が10月4日、自身のオフィシャルブログを更新。DIYした自宅スタジオを公開し、反響が寄せられている。【写真】辻希美、ハワイ風の広々スタジオ◆辻希美、ハワイ風DIYしたスタジオ公開辻は「実は…スタジオをHawaii風にする計画をしていて」と明かし、「今日は床を貼りました」と木目調の床材でDIYしたスタジオを公開。「床が変わるだけでイメージがガラッと変わる ここから更に色々加