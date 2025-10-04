男性７人組アイドルグループ「ＩＭＰ．」の影山拓也が４日、都内で主演舞台「星列車で行こう」（２６日まで＝東京・新橋演舞場、１０月３０日〜１１月９日＝大阪松竹座）の開幕を迎えた。夢が見つかるという伝説を持つ星列車に乗車する若者を描いた物語。昨年に京都・南座などで初上演され、大盛況となったことから再演が決まった。演出は前回から引き続き歌舞伎俳優の坂東玉三郎が手がけ、影山は「また玉三郎さんの元でお芝