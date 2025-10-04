◆ファーム日本選手権巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われ、イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に敗れた。１６年以来９度目のファーム日本一はならなかった。１６点の大差を追いかける９回先頭では、途中出場の長野久義外野手が、左腕・森山の変化球を捉えて左前安打。反撃の口火を切ると、その後は打線がつながって３点を返した。