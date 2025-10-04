スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第33話「世界を選べ！究極最終剣！」が4日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第33話「世界を選べ！究極最終剣！」予告“厄災”ベルルムと玲（馬場良馬）によって、ゴジュウジャーたちが大ピンチに…！これに対抗するように、石化した“最後の剣”が、吠（冬野心央）の前に現れた。剣の試練として吠は、2つの世界のう