令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase5「堕ちる」が5日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case5「墜ちる」予告花嫁の麻宮みゆき（入来茉里）はなぜ夢主なのか。現実の世界で情報収集を続ける莫（今井竜太郎）は、公園の大木の前に佇むみゆきに接触。大木に自らの人生を変えてしまうほどの思い出があることを聞き出す。夢の世界でみゆきの「心の扉」を見つけた莫