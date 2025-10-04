自民党の高市早苗新総裁は４日夕、党本部での記者会見で、首相就任後の靖国神社参拝について「どのように慰霊をするか、平和を祈るかは適時適切に判断する」と述べるにとどめた。また、「外交問題にされるべきことではない。互いに祖国のために命を落とした方に敬意を払い合える国際環境を作るため一生懸命努力をしたい」とも語った。