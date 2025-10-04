9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉さん（33）と宮舘涼太さん（32）が、5日に日本テレビで放送予定の番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（関東ローカル）で、群馬を巡りました。メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅をするこの番組。5日放送予定の〈Episode7〉は、深澤さんと宮舘さんが群馬を訪れました。まず、2人がやってきたのは日本で2番目に標高が高いと言われる榛名湖。