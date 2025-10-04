日経平均株価は、9月16日に一時4万5000円台をつけて以降、その付近の値を推移しており、10月3日には終値が4万5769円と最高値を更新した。2025年も残り3カ月を切った今、注目すべきセクターは何か。年末に向けたマーケットの動きをどう見るべきか。元トレーダーで山和証券調査部部長の志田憲太郎氏に話を聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:15足元の株価が好調な要因07:10投資家のマインドが変化？11:44株価が調整