株式会社KADOKAWAは、12月5日に「岸本勇太フォトブック Mille mercis」を発売。10月3日より書店、ネットストア等で予約受付が開始された。【写真】普段と一味違ったワイルドな印象のカットなども公開ミュージカル「東京リベンジャーズ」羽宮一虎役、『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』漣 ジュン役などで活躍する俳優・岸本勇太の、初の全国流通版となるフォトブック発売が決定。いつも支えてくれるファンへ感謝の気持ちを届けると